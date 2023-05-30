中央災害應變中心今晚召開第一次工作會報暨情資研判會議。（消防署提供）

中央氣象局已於今（29日）晚8時30分發布瑪娃颱風海上颱風警報，中央災害應變中心同步開設，依據氣象局分析資料，預估5月31日日至6月2日為颱風最接近台灣期間，目前新北（龍洞）、宜蘭（蘇澳、龜山島）、花蓮、台東（綠島、蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）觀測到2至7米左右浪高，同時蘭嶼將有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，新竹至台南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風，請民眾須注意海邊活動安全，避免長浪及強風所造成之危害。

中央災害應變中心副指揮官消防署長蕭煥章今晚9時30分主持中央災害應變中心第1次工作會報暨情資研判會議，提醒有鑑周末假期仍發生民眾前往宜蘭南方澳、花蓮海邊觀浪戲水遭大浪捲走失蹤情事，要求落實以下重點工作：

一、花東地區部分沿岸已劃定警戒區域，請各權責機關（內政部、農委會、交通部及海委會等）加強勸導颱風期間禁止海邊觀浪、海釣、戲水及從事登山活動，並積極落實管制措施，以降低人命救援案件發生。

二、請地方政府應針對部分海域觀光景點可能因長浪引發瘋狗浪，應適時運用多元管道主動發布預警提醒民眾。

三、請利用跑馬燈、社群平台等多元管道，宣導民眾颱風影響期間應掌握各項天氣預警特報資訊，避免前往山區、河邊及海域等從事戶外活動。

蕭煥章表示，目前花東離島地區船班自周末起因應長浪已先行停航，請針對受天候影響停航或取消航班海空運，利用多元管道宣導民眾提早因應，同時亦應掌握因停航滯留離島旅客物資需求是否充足。加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，並請漁業電台提醒海上作業船隻注意人員安全，視安全考量提早進港避風。

由於目前瑪娃颱風路徑仍處於緩慢轉向期間，後續轉向位置路徑對陸地雨量及風力影響範圍仍有變數，請持續監控颱風動態並主動將即時天氣概況及降雨與風力預估情資，提供各進駐應變中心中央單位，並與地方政府保持縱向聯繫。

消防署表示，相關最新颱風動態及災情狀況，民眾可至消防署臉書粉絲專頁及下載「消防防災 e 點通」APP查詢。