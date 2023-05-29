2位細肩帶正妹「油漆師傅」現身屏東縣恆春鎮整修房屋，立刻引起附近民眾圍觀稱讚。（中天新聞）

屏東縣恆春鎮的共融公園，近日有業者預計在附近開設早餐店，然而店內需要重新整修，請了油漆師傅，竟然來了2位穿著細肩帶的正妹師傅，立刻引起過路民眾的注意，還以為是業者打廣告的噱頭，但這2為正牌的師傅，不僅專業度不輸年輕男性，還有著「仙女工班」的美譽，感覺讓帶著孩子來公園玩的爸爸變多了！

這2名「仙女工班」的正妹師傅旻真、溫蒂，穿細肩帶小可愛搭上牛仔褲，手拿著油漆噴槍，坐在工作梯上，不顧太陽的猛烈照射，仍賣力工作，攪拌油漆、補土都難不倒她們，非常專業；2名正妹師傅也表示，本身是設計公司的員工，專做牆面塗料設計，也會畫作創作牆面的油漆與塗料。

並且對自身的工作專業很有自信，認為不只有男生才會作油漆塗料，女生的細心與溫柔手感，更可以抹出仙女般的氣息，專心於工作努力揮灑汗水用心完成作品，希望每次的作品都是仙女工班的藝術品；看見2位正妹師傅的工作專業度，有民眾也笑說「家裡的牆壁似乎該找人整修了」。