台灣少子化問題不見起色，近年來許多學校被迫停招，就有網友好奇未來學生人數減少，會不會出現「人人唸名校」的現象，引起眾人熱議，許多人也看衰，認為未來大學只能靠「境外移入」維持辦學。

一名網友在PTT八卦板發文表示，近期又有國小招不到學生要關門，好奇少子化問題再嚴重下去未來競爭人數相對減少，會不會出現人人都唸名校，人人想做什麼工作都可以，到處都是缺額的狀況有可能會發生嗎？

貼文引起熱議，大多數人都看衰，「人人讀國立，私校真的很怕」、「去年國立大學都還有缺額，國立大學人數一年招10萬人，去年只有13萬人出生」、「父母那個年代大概要全國前2%才能進入台清交成，現在少子化就算了，還一直增加名額併校擴招」、「私校死光光，國立名校還是搶破頭」、「基本上應該人人四大四中了」、「未來人人台大不是夢惹」。

也有網友認為未來會開放僑生補缺，「不會，引進大陸學生就搞定」、「有外勞，然後再外勞移民就補滿了」、「現在台大就一堆馬來、香港、印尼人」、「真的建議政府開放陸生來念私立學校，如果陸生程度比私校生好，私校生會好好檢討為何比不過陸生」。