身體上的毛病，有時候自己不會知道，嚴重可能有生命危險。一名25歲人妻在結婚後發現，丈夫睡著時會打呼，但幾聲後就會沒有呼吸，嚇得她難以入睡，以致於影響到工作，因此強行帶丈夫去檢查，結果證實是「睡眠呼吸中止症」。醫師便警告，如果沒有即時發現，恐怕因呼吸中止時間過長，再也醒不過來。

家醫科醫師陳柏臣在節目《醫師好辣》透露，這對夫妻在結婚前沒住一起過，婚後女子發現丈夫完會沒有呼吸，就會擔心「下次呼吸是什麼時候？」內心就會一直想，焦慮到無法好好睡覺，「怕呼吸聲太大，但沒聽到呼吸聲又更怕」，因此睡眠不足，隔天完全沒辦法工作，於是強逼丈夫一定要去看醫生，結果證實真的是「呼吸中止症」，而且是嚴重型。

陳柏臣說明，嚴重型的呼吸中止症要盡快處理，有時靠手術可以緩解問題，假如女子沒有強迫丈夫來就醫，患者很可能一個人在房間裡面，因為中止的時間過長，就不會再醒過來，「很有可能睡在一起，妳可以救他的命」。

人妻擔心丈夫，天天失眠。（示意圖／翻攝自pexels）

根據衛生福利部屏東醫院指出，睡眠呼吸中止症候群好發危險因子包括肥胖、下巴狹小或後縮、扁桃腺肥大或懸壅垂過長、顱顏頸部或鼻腔結構異常、抽菸、喝酒、糖尿病、或有阻塞性睡眠呼吸中止症候群家族史者。

患者容易發生睡眠中斷及低血氧，發生心血管疾病的機率也高於一般人，像是心肌梗塞、心律不整、高血壓、腦中風，也可能併發糖尿病或汽機車意外事故，治療方法有改變睡姿、減重、止鼾牙套、連續性氣道正壓呼吸器、手術治療、氣切手術。

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