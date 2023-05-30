汽車大廠特斯拉被德國媒體《商報》爆出，有內部人士洩漏了約100GB的數據，《商報》將此次洩密的文件稱為「特斯拉檔案」，其中包括特斯拉員工和顧客的私人訊息，以及特斯拉產品的機密訊息還有商業機密。

根據德國媒體《商報》報導，有特斯拉內部人士向他們提供約100GB的數據，這些資料包括特斯拉離職與現職員工個資、特斯拉員工和顧客的私人訊息，以及特斯拉產品的機密訊息還有與合作夥伴的商業機密，就連馬斯克私人電話與美國社會安全碼也都被外流。

特斯拉表示，1名前服務技術人員在離職前下載了這些資料，並外流給媒體，公司將會對他提起法律訴訟。

特斯拉的管理顧問約瑟夫阿爾姆（Joseph Alm）也發送電子郵件給《商報》，要他們不得將這些資料用於媒體報導，在沒有正當理由的情況下使用這些資料將會違反商業秘密、數據保護法等相關法律。特斯拉也請《商報》小心保護並刪掉收到的資料，以免被進一步盜用。

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