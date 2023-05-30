根據《Scottish Daily Express》報導，凱蒂（Katie McPherson）當時正在學習，朝成為職業治療師為目標，當時2家醫院都沒發現她腿上的血塊，僅開立止痛藥，甚至她的全科醫生也堅稱「她很好」，遺憾的是9天後，凱蒂在2003年1月26日死於深部靜脈栓塞。

凱蒂的父母戈登（Gordon）和珍（Jane）沉浸在失去女兒的震驚和悲痛中，隨後展開「認識血栓」運動，以提高人們對這種情況的認識。據了解，DVT （Deep Vein. Thrombosis）是靜脈中的血塊，通常發生在腿部，風險非常大，相關症狀包括抽痛、腫脹和皮膚發熱。

珍表示，她希望每個人都了解DVT，現在有一個9歲的孫女，因此告知兒子要接受檢測，看看是否有缺陷基因，「如果有的話，醫生就會知道，這是可以預防的」，但她無法繼續下去，因為會不斷想起女兒死亡的時候，「當時我和她在一起」。

好消息是，戈登去年被國際血栓暨止血學會（ISTH）評為年度大使，他感到很不好意思。他提到，蘇格蘭每年有11400人死於血栓以及血栓形成的相關疾病，死亡人數占4分之1，坦言要讓蘇格蘭政府傾聽，接受這種情況正在全世界發生，是最困難的部分，但他會繼續努力。

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