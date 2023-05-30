今年球季(2022-23)美國職籃(NBA)東、西區冠軍終於出爐，6/2(五)即將展開7戰4勝的總冠軍系列賽，比賽精彩萬分，台灣運彩場場提供「單場」及「場中」投注，還有「系列賽正確結果」特別項目玩法，購券者可以猜總冠軍隊伍會以「幾勝幾敗」的成績勝出，玩法總共有8個選項，每隊各4個，分別為4勝0敗、4勝1敗、4勝2敗及4勝3敗，大家可以買張運彩猜一猜。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

總冠軍「系列賽正確結果」的預測有幾個面向可以參考，首先是「出現的頻次」: 近10年以「4勝2敗」出現5次為最多，「4勝1敗」及「4勝3敗」各出現2次，至於懸殊比數的「4勝0敗」則只出現1次；「主場的優勢」: 根據NBA的賽制，進入總冠軍賽的隊伍會以例行賽戰績較佳者享有多1場主場的優勢，近10年總冠軍系列賽就有高達8次是由享有多1場主場優勢的隊伍奪冠；其他的面向包括: 例行賽對戰紀錄、主力球員總冠軍賽經驗及板凳球員深度等，都是大家投注總冠軍「系列賽正確結果」時可以參考的面向。

NBA現在進入1年1度最緊張刺激的總冠軍系列賽，大家可以好好把握本季最後可以投注的機會，除了單場、過關及場中投注外，也可以買張「系列賽正確結果」預測一下，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣，希望您能幸運中大獎。