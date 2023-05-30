大陸手機大廠OPPO已終止旗下自研晶片哲庫（ZEKU）業務，3000名員工就地失業，震撼半導體圈。大陸媒體財新撰文指出，哲庫在短短4年間，燒光上百億元人民幣（折合約新台幣440億），失敗的關鍵包括高薪挖角、成本高昂導致財務方面難以為繼，加上這些人才到OPPO後，內部融合不順，導致公司內耗問題嚴重。

根據財新報導，哲庫過去為壯大自身，祭出高薪從聯發科、高通、紫光展銳、華為海思等大舉挖人，但卻浮現管理問題。

多名哲庫員工透露，這些人才到OPPO後，常以小團隊形式加入哲庫，因派系林立，常發生意見不同或爭搶資源內鬥，進而導致一批人離職。另一名哲庫早期員工表示，哲庫內鬥嚴重，但高層坐視不管，似乎不覺得這是問題，以致公司內耗嚴重。

另根據北京商報報導，儘管哲庫以及OPPO方面對解散原因未多加說明，不過市場猜測，因自研晶片成本過高，尤其在人才招攬上不惜重金，最終導致財務上難以為繼。一位畢業於北科大的張先生透露，身邊有學長跳槽到哲庫IC設計職位，一年能夠拿到50萬元人民幣（折合約220萬元台幣）以上的薪資，不料只拿了一年高薪，公司便解散了。