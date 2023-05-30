台北市房價昂貴，不少人退而求其次選新北，但新北市幅員遼闊，各行政區都有不同的優缺點，有網友發文詢問，「新店是不是只差交通就完美了？」引起熱烈討論，但專家與網友不認同此看法，反而點出美食、天氣、醫療及教育資源等因素處於劣勢。

該名網友在PTT論壇以「新店是不是只差交通就變完全體了」為題發文指出，各大建商都已經進駐新店，期待多年的裕隆城也快要開幕，機能逐漸充足，唯獨交通沒有進步太多，如果日後要再往上發展，是不是差大眾運輸就能補足了？文章引起熱烈討論。

多數人不認同原Po的想法，「有四條捷運線了還不滿足？新店線、小碧潭線、環狀線、安坑線」、「新店已經很方便了，環河水源接建國進市中心，旁邊也有國3，還有高運量的綠線」、「綠線直直到西門町，沒什麼可嫌了吧」、「新店已經算很早捷運通車的新北市區了，比三重新莊板橋都還要早。」

ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實新店交通發展沒有什麼大問題，已經算是很方便了，公車本來就很多，還有捷運，轉乘也有環狀線，附近快速道路也不少，塞車狀況不算嚴重。

許多網友們則點出，跟台北相比，美食、天氣、醫療及教育資源才是痛點，「醫院吧，新店好像沒大型的醫學中心，醫療品質還是台北佳」、「新店目前是美食沙漠、高級餐廳沙漠、酒吧沙漠、電影院沙漠」、「學區吧，國中幾乎都要念私立或往台北送」、「天氣算好嗎？印象以前住那滿常下雨」、「新店天氣應該是新北天氣數一數二差的。」