高雄市政府維護行人路口通行安全，全力推動行人綠燈早開及專用時相措施，目前已完成高鐵/重信、中山/建國、九如/博愛及學校周邊等路口共計80處行人專用時相，在331處路口實施行人早開時相措施，並持續審視社區、醫院、校園、公共運輸站、大型公園及商圈等周邊行人流量較大路口設置需求，搭配檢視路口設計，讓行人穿越路口的安全都能獲得保障。

除改善路口號誌設施，為友善行人通行環境，市府著手進行增大行人專用號誌尺寸、調整行人通行秒數以及設置行人專用時相或行人早開時相，以確保行人能夠安全穿越道路。

友善行人通行環境，設置150處30乘30公分「放大型行人專用號誌」。(圖：高雄市政府提供)

目前已完成調整630處市區路口行人通行秒數，將行人通行秒數調整為0.8公尺/秒計算；中正/復興、中山/五福、中華/建國等331處路口實施行人早開時相；全市150處路口設置30乘30公分「放大型行人專用號誌」大綠人。同時盤點市區路幅較寬的主次要幹道路口，112年將再增加100處，至於在無法設置實體人行道的地方，完成57處標線型人行道設置。

推動行人綠燈早開及專用時相措施，讓行人穿越路口獲得保障。(圖：高雄市政府提供)

市府各單位亦在新闢道路或易肇事改善路段增設庇護島，以提供無法在綠燈時間內穿越路口的行人短暫停留空間，並致力於提升「行人優先」交通觀念，確保市民的交通安全，行人和駕駛人必須遵循號誌管制燈號行止，車輛轉彎時需減速慢行並禮讓行人先行，共同維護良好交通秩序。

持續改善人行環境，高市目前已完成57處標線型人行道。(圖：高雄市政府提供)

高市警局配合中央警政署於5月起執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」及「道路障礙」等重點項目加強稽查取締，也呼籲用路人遵守道路交通安全規則，路口慢看停，保護自身與其他用路人安全。

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