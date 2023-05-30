泰國一間醫院2天內為一名64歲老翁拔除12顆牙齒，護士反覆建議老翁「咬住紗布止血」，拒絕為老翁開藥止血，老翁最終失血過多身亡。

綜合《曼谷郵報》（Bangkok Post）、《The Thaiger》報導，泰國信武里府（Sing Buri）64歲老翁頌薩（Somsak）為了治療肝硬化，12日前往當地一間醫院就醫，不過住院3天後，醫院於15日通知家屬，老翁疑似因蛀牙、牙周病等引發血液感染，需要服用抗生素直到28日，不過23日醫生又通知家屬，必須拔除老翁12顆已經蛀掉的牙齒，以根除感染。

醫院當天就先拔除7顆牙齒，隔天再拔除5顆，不過第二天老翁就開始大量出血，老翁的女兒表示，父親當晚血流不止，護士只給老翁紗布，要他咬住止血，儘管老翁多次因為紗布噎到，護士仍持續建議他咬住紗布，拒絕用昂貴的藥物讓他止血，最終老翁在大量出血後身亡。

泰國牙醫委員會（Thai Dental Council）28日發布聲明表示，正在募集專家意見及涉事醫院的說法調查這起案件，希望釐清老翁的真正死因。