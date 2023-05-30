日前在網路上盛傳「Google地圖」拍攝到中國大陸航母福建號的幾張照片，甲板上疑似是裂開2條裂縫，幾乎橫貫甲板尾部。對此，退役少將栗正傑29日就表示，「這條線很可能是陰影，再來可能是飛機降落的攔阻鎖，所以它會有位置，衛星照的位置就會有所改變」，引發討論。

福建號航母。 （取自Google Earth）

（取自微博）

栗正傑29日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「甲板上『那條線』就是基本的科學常識，我們以前坐火車的鐵軌跟鐵軌中間要有一條縫，就是為了防止熱脹冷縮，以陸軍來說，這種鋼材來說是甲板，現在科技進步，這種甲板已經是非常堅固、非常硬，這種東西不太可能裂開」。

栗正傑最後也說，「但這條線很可能是陰影，再來可能是飛機降落的攔阻鎖，所以它會有位置，衛星照的位置就會有所改變」，栗正傑懷疑，「那個鋼索放在那邊，剛好衛星照下來，遼寧艦、山東艦都沒有出現這問題，福建艦成軍較晚，鋼材會更優於這兩艘軍艦，我個人認為那條線就是拍到攔阻鎖」。