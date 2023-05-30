2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而根據《美麗島電子報》29日公開的最新民調可以看到，代表民進黨出戰的副總統賴清德支持度達35.8％，位居第二的則是代表民眾黨參選的柯文哲，支持度為25.9％，而國民黨的侯友宜僅剩18.3％。對此，前立委沈富雄29日就表示，「侯友宜的團隊要注意三個字，就是『快、狠、辣』，我保證你侯友宜民調就上來了」，引發討論。

沈富雄29日在廣播節目《POP大國民》中表示，「侯友宜最近去中南部訪問、去拜訪關鍵人物，去拜訪馬英九，馬英九表現很好，那些開頭就不太欣賞馬英九的人其實都歸隊了，這些人是有號召作用的」，沈富雄也提到，「柯文哲其實沒什麼群眾基礎，他陸軍很薄弱，一個地區立委都沒有，比較強的地方就是在新竹，其他地方其實都沒有」，沈富雄認為，「以侯友宜的個性，他看到這個民調會不會慌，他不會慌得像一般人一樣，但他的幕僚、智囊皮要繃緊一點」

沈富雄建議，侯友宜的團隊要注意三個字，就是「快、狠、辣」，沈富雄更分析，「快就是節奏要快，不能太慢；再來狠，很多東西要講的明快，碰到一些議題就不要瞻前顧後，侯友宜很多講法都不夠狠；最後要辣，講話的內容如果不辣，就要少講，因為會沖淡你其他講的話，所以『快、狠、辣』，我保證你侯友宜民調就上來了」。