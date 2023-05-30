為推動非核家園，核三廠預計2025年將除役，外界擔心一旦台灣若遭封鎖，電力不久就會中斷，對此，副總統賴清德28日透露，目前相關單位有在規畫，如何將已停機的核能機組維持未來可緊急使用的情況，以備不時之需。而最近有一份最新的民調指出，對於賴清德稱「應讓停機的核能機組維持緊急使用效能」，有93％的民眾認為「髮夾彎又一彎」，僅有7％的民眾認為「限定緊急狀況下使用，不算跳票」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》29日對於「副總統賴清德28日出席台大活動，談到能源相關議題時，他稱『應讓停機的核能機組維持緊急使用效能』。對此，民進黨也遭到批評『2025非核家園』路線已經徹底破產，您認為呢？」進行了網路民調，截至29日23時，已有3萬人進行投票，有93％的民眾認為「髮夾彎又一彎」、有7％的民眾認為「限定緊急狀況下使用，不算跳票」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「設備上『維持能使用』與『使用中』這兩件事情的維護成本幾乎是相當的，要付出這些成本又不去使用它，那電價勢必把這些成本再加上去。如果覺得廢核是必走的路，那就大膽地走下去，要走又想留，決策反覆不果斷」、「賴應該知道當要圓一個謊言下面就要說一百個謊話，都快忘了他是功德賴」、「維持緊急使用效能意思是平常時間只維持開機但不使用？」、「做過行政院長、現任副總統，沒任何作為，還想要人民給他機會，才會想出更好的辦法？笑死人」。