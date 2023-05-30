據中國大陸載人航天工程辦公室介紹，經中國大陸太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，神舟十六號瞄準30日上午9時31分發射。前立委郭正亮29日在《頭條開講》節目強調，中國大陸接受俄國、歐洲及阿聯酋等國家的委託及經費參與，還有大學教授桂海潮要做載軌等科學實驗，會有利於中國大陸如種子、生物，還有製藥發展等科技突破。而美國法令所限不能參與，太空站到期後被排除在外，恐會被中方超越。

「這次他就會在太空中，組合出完整的太空站，這應該是最後一個部分！」郭正亮表示，如果美國那個太空站不能夠延期的話，那大概從明年開始，全世界就只剩下這一個太空站了。那就只有美國被排除在外，因為美國有他自己的法律，不能參與中國大陸的太空計畫。

郭正亮提到，俄羅斯跟歐洲，包括個別國家、比如說阿聯酋，委託了一些科學研究，有一些經費上的參與。這次還有一位大學教授叫桂海潮，因為他本身是學者，這次上去是要做大型的載軌實驗，說這個要到太空中才能夠做，要調查高精度的時頻系統、廣義相對論、生命起源等等。

「這還是比較學術性的，重點是未來，我認為會有很多實驗！」郭正亮指出，這會有利於中國大陸做一些科技上的突破，比如說種子科技、糧食、生物科技的部分，還有藥物的發展，因為有一些化學成分的組合，在太空中做效果會不一樣。

郭正亮強調，如果未來美國就缺乏一個太空站，中國大陸可能可以利用這段時間，在農業、生物科技、製藥，甚至包括一些礦物的組合，會有一些突破，搞不好超過美國都有可能。「因為美國就沒有這樣的實驗室了！」