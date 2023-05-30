NVIDIA輝達執行長黃仁勳近日訪台引起旋風，但他也說出「大陸市場不可能被取代」，引發熱議。前立委郭正亮29日在《亮點交鋒》節目直言，NVIDIA因AI等圖形晶片需求而前程大好，但美國高科技業卻因為半導體制裁而痛苦萬分，現在看到第一季財報還有美光被制裁，心裡會發抖。

郭正亮提到，黃仁勳示警對大陸下重手恐重創科技業，也讓晶片法效益直接從膝蓋砍斷。他認為NVIDIA被雙手綁住，導致他難以發揮。他的意思就是說，中國市場只有一個，你找不到替代品！美國你要去挪海外的布局，在不同地方生產，他沒有意見，可是你不能去抵制中國市場。

「中國市場佔整個半導體市場，他佔全世界的3分之1，而且他的成長率還在增加！」郭正亮指出，「這是黃仁勳的原話，坦白講我看到這句話蠻難過的！他說：我們理論上能在台灣以外生產晶片，這是可能的。（但是）大陸市場沒辦法被取代，那根本不可能！」他講這個就是大實話。

郭正亮強調，NVIDIA現在大漲，因為遊戲、各種伺服器要用圖形晶片，然後視覺化、AI人工智能才剛開始發展，也要用大量的圖形晶片，所以前程大好。看一份統計就知道美國企業有多痛苦，彭博上禮拜說美國的晶片公司在中國的收入，還有經由香港進入中國的間接收入。因為半導體制裁從去年10月21日開始，高通在中港的營收佔63.6％，德州儀器佔49.1％，博通35％，科林31.4％，應用材料28.1％，英特爾佔27.2％，美光16.1％。

「NVIDIA佔21.4％，美國高科技業痛苦萬分！」郭正亮直言，今年第一季的財報就不知道怎麼辦了，現在看到美光被制裁，心裡會發抖！