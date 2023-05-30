花蓮近海4.0地震 最大震度花蓮縣3級 03:542023/05/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮近海4.0地震 最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天0時27分發生芮氏規模4.0地震，地震深度26.1公里，震央位於花蓮縣政府北北東方10.7公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣3級。1120530 宜蘭外海3.8地震 最大震度宜蘭3級 工研院攜手土耳其Arcelik 捐贈200台救災用行動淨水系統 台版ChatGPT亮相！華碩只花2個月就完成 幕後推手曝光 #花蓮縣 #0地震 #最大震度 #3級 #花蓮近海 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶搭花火節便車 澎湖海洋音樂嘉年華6月登場 17:442023/05/29 生活 影》墨爾本爆「120年最強地震」！深度3公里 數千人夢中嚇醒 13:132023/05/29 國際 永慶高中與日本3校交流 縣府支持嘉義囝仔走向世界 16:442023/05/29 生活 創立64年只剩3名小六生 苗栗武榮國小7月變「空校」 12:202023/05/29 生活 花蓮市公所辦烘焙聯誼 9對男女愛情種子成功萌芽 11:322023/05/29 生活 7旬翁開貨車巷口左轉衝撞機車 騎士重摔落地腦死身亡 09:562023/05/29 社會 台東玉石竊案外案 65公斤總統石待認領 11:292023/05/29 社會 《產業》助拓花東國際客源 觀光局海陸空並進 08:082023/05/29 財經 張麗善縣長率縣府團隊同德國梅佛邦巴歆縣進行數位化座談會交流 分享嶄新的智慧雲林 17:502023/05/29 生活 尖石、關西塔位不足 楊文科：努力溝通竹縣生命園區反對聲 15:072023/05/29 生活 國寶級師傅王振癸監製 85度C肉粽與冰粽開賣 11:452023/05/29 生活 不爽女房東有新歡前男友大鬧 男房客拔槍護花血流如注 11:222023/05/29 社會 新竹縣生命紀念園區溝通說明會 楊文科沒案可撤 19:332023/05/29 生活 宜蘭花蓮小心了！瑪娃「這2天」離台灣最近 一圖看降雨熱區 21:152023/05/29 生活 舉頭三尺有神明！偷遍東部宮廟賊遭逮 意外搜出「失竊30年黑面媽祖像」 10:312023/05/29 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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