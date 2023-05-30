根據中央氣象局最新資訊，今天0時27分發生芮氏規模4.0地震，地震深度26.1公里，震央位於花蓮縣政府北北東方10.7公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣3級。1120530

宜蘭外海3.8地震 最大震度宜蘭3級
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