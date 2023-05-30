獲得國民黨徵召挑戰台中市第6選區立委的台中市議員羅廷瑋指出，29日台中東區約有1400戶大停電，Lalaport也是苦主之一，大概過了40分鐘後才恢復供電。他奉勸執政黨以民為本，不要再被能源掮客綁架，「不然最後肥你們的荷包，窮了我們台灣的發展」。

羅廷瑋在臉書表示，自從民進黨執政喊出「2025非核家園」後，停電已經成為台灣的日常，就算不談小區域的停電，大規模停電就發生過5次，家裡沒停過電的都覺得自己好像不是台灣人。

羅廷瑋提到，真是神奇，他從小到大的認知，台灣是一個高度建設的已開發國家，電力是基本中的基本，常跳電停電的應該是屬於基礎建設較落後第三世界國家才對，沒想到才短短七年，我們的電力系統已經淪為第三世界國家的水準，更諷刺的是，我們同時也是一座高科技半導體撐起經濟命脈的國家。

羅廷瑋直言，一個供電極不穩定的半導體強國，這句話怎麼聽怎麼怪，但偏偏就是發生了。賴清德說「2024是民主與專制的抉擇」，錯了，應該改成「2024是科學與謊言的抉擇」，這才是真話，台灣缺電這件事早就不是秘密了，像今年5/2高雄市長陳其邁才剛說「高雄不缺電」，結果當天晚上高雄就大停電。

他質疑，如果台灣不缺電，那為什麽這幾年一直停電，上個月還祭出限溫令，限制餐廳用餐時段只能開23度，每次停電政府都說是小動物幹的，今天是松鼠、明天是麻雀、後天是什麼，青蛙嗎？民進黨當年是怎麼說的？台灣不缺電、用愛發電，現在去問民進黨怎麼用愛發電，沒有一個回答得出來。

羅廷瑋披露，隨著今年3月核二廠停機，台灣只剩核三廠在運作，核能發電占比再次往下掉，而太陽能與風力發電受限於技術跟場域，儘管投入上億上兆的預算，依然只能為台灣提供10%不到的發電占比。

羅廷瑋說，台灣電力將近有60%是靠著昂貴、高污染的火力發電所獲得，現在歐盟都已經認定核電屬於綠電了，我們卻反其道而行，將高效率、低污染、便宜的核能發電棄而不用，反而用火力發電當國家電力主要來源，這是一件極其不可思議的事情。

羅廷瑋奉勸執政黨，以民為本，不要再被能源掮客綁架，不然最後肥你們的荷包，窮了我們台灣的發展。