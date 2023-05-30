路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）駐科索沃部隊（KFOR）在聲明中指出：「對抗周邊最活躍群眾之際，駐科索沃部隊其中義大利和匈牙利的數名士兵因為燃燒裝置爆炸，無緣無故遭到攻擊而蒙受骨折和燒傷等外傷。」

聲明引述駐科索沃部隊指揮官里斯杜查（Angelo Michele Ristuccia）說：「對北大西洋公約組織部隊進行無端攻擊的行徑令人無法接受，駐科索沃部隊將會繼續公正地履行其任務。」

科索沃曾是塞爾維亞的自治省，境內阿爾巴尼亞裔在逾20多年前起義，對抗塞爾維亞的壓迫統治，並於2008年宣布獨立，而科索沃北部以塞爾維亞裔為主，這些塞裔從未承認獨立宣言，並且仍視塞國貝爾格勒為他們的首都。

今年4月，科索沃北部塞裔拒絕參與當地選舉，阿爾巴尼亞裔候選人在4個以塞裔人口為主的自治市鎮當選首長，包括北米特羅維察鎮（North Mitrovica），當時投票率僅有3.5%。在這4個自治市鎮中，只有北米特羅維察鎮今天沒有爆發抗議事件。

在科索沃北部塞裔人口為主的茲韋錢鎮（Zvečan），今天早上有一群塞裔聚集在鎮公所大樓前試圖闖入，警方發射催淚瓦斯回應，立即將他們推回。

北約駐科索沃部隊派兵組成人牆阻擋在當地警方及抗議人士之間，另有約50名全副鎮暴裝備的波蘭及匈牙利士兵鎮守在茲韋錢鎮公所大樓周邊。

在科索沃北部靠近塞維爾亞邊界的萊波薩維奇市（Leposavic），美國維和部隊穿著鎮暴裝備，在市政大樓周遭設置鐵絲網，以防止在附近聚集的數百名憤怒塞裔人士發動攻擊。（譯者：何宏儒）1120530