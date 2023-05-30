大陸網友近日發布一段男孩用磚頭敲鐘乳石被勸阻的視頻，引發關注。對此，景區今（29日）表示，已關注到此事並報警處理。轄區派出所工作人員稱，涉事男孩系未成年人，其監護人已到派出所配合調查，並向景區所屬公司賠禮道歉，對景區損失進行賠償。警方也已對男孩及其家長進行批評教育。

《北京青年報》報導，視頻發布者稱，5月27日，她到黃果樹景區旅遊，參觀天星洞時看到一名男孩用磚頭敲鐘乳石，將鐘乳石敲斷後放進口袋帶走。因男孩家長不在場，她勸阻男孩後錄製了視頻，後跟著男孩出去，將其行為告訴其家長，不料家長還為其行為辯解，稱孩子特別喜歡（鐘乳石），所以要帶走。

景區工作人員表示，景區內溶洞的鐘乳石都是自然生長的，並非人工打造的。關注到這一情況後，景區已調取監控視頻，並報警處理。對此，貴州鎮寧布依族苗族自治縣黃果樹景區工作人員稱，此事景區已經移交警方處理，具體情況不是很清楚，沒有接到通知。

隨後，安順市公安局黃果樹分局景區治安派出所工作人員回應，涉事男孩是未成年人，其監護人已到派出所配合調查，並向景區所屬公司賠禮道歉，對景區損失進行賠償，具體賠償金額由公司和男孩家屬商定。此外，警方已對男孩及其家長進行批評教育，並告訴家長應負起看護責任。

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