東非國家烏干達日前宣布通過「全面反對同性戀」法案，全案送往總統穆塞維尼（YoweriMuseveni）簽署或否決，最終他在今（29）日簽署該法案，正式將性傾向與異性戀不同者，在該國都視同犯罪，甚至從事同性戀活動、出版、支持、傳播、贊助LGBTQ者，都被視為有罪，會面臨起訴、監禁，甚至死刑。

當地的LGBTQ族群因惡法，早已關閉了社群媒體帳號，並逃離家園尋找安全的住所。（圖／達志／美聯社）

信奉基督教與伊斯蘭教為大宗的烏干達，同性之間的性行為最高可被處予終身監禁，早已明定禁止男女同性性行為與同性婚姻的烏干達，日前烏干達國會又以多數決通過「反對同性戀」法案，若民眾發現身邊有同性戀者，都有向烏干達政府通報的義務，並且同性戀者將面臨刑期。

其中包含嚴重同性戀者將處以死刑，愛滋病毒呈現陽性、發生同性性行為者、散播促進同性戀行為者，都可能判處20年的有期徒刑。如今烏干達總統發言人透露，已經簽署該法案，並承認每年接受數十億美元外援的烏干達，可能會因為立法面臨制裁。

過去該國總統穆塞維尼在2014年簽署一項反LGBTQ法案時，不少西方政府就暫停外援，並實施簽證限制與降低安全合作，當時這條法案也在數月後遭到國內法院以程序為由廢止，如今卻再度簽署更嚴厲甚至超越全球反同法案的新法，近期已受到歐盟、聯合國與數十家國際企業譴責，包含谷歌等國際公司都會此立法做出批評，警告這樣的狀況恐讓在烏干達開展業務的公司陷入人權困境，更會損害該國的經濟。

非洲有34個國家或地區禁止同性戀行為，有的國家則是女性合法，男性不合法，至於烏干達所屬的東南非地區，則是東非聯邦6國都不允許，包含肯亞、坦尚尼亞、蒲隆地、盧安達、南蘇丹、烏干達等。

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