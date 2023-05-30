26歲的葛兆恩（寶弟）日前發行新單曲〈選擇題〉，重返演藝圈，三月舉辦音樂會時，被問到有沒有女友，他神神祕祕地回答：「看你們有沒有拍到。」時報周刊CTWANT這就來回覆寶弟的邀請，日前本刊接獲寶弟與女友約會消息，果然拍到他與一位甜美女孩在餐廳卿卿我我，飽餐後送同行友人回家後，小倆口一起返回寶弟的住處，感情看來可好了。
五月九日晚間十點多，本刊接獲消息，寶弟在新北市板橋區一家餐廳用餐，身旁坐著一名長相可愛甜美、臉蛋充滿膠原蛋白的女生，對面還有位男性友人。三人邊吃邊聊，吃得差不多，眾人放下餐具後，女方似乎有些累了，將頭靠在寶弟肩膀上，不知講了什麼，女方突然有點火氣的瞪著他，這時寶弟一臉尷尬地開始安撫對方，才讓女生心情平復下來，充滿著小情侶相處的情節。
不顧對面還坐著電燈泡，寶弟跟女子開始打情罵俏，隨後，小倆口將身體靠在椅背上，寶弟打了個哈欠，身體慢慢倒下，呈現出吃飽喝足時慵懶的狀態。而兩人的頭部逐漸靠在一起，寶弟也順勢倒向女方。接近十一點，三人餐畢離開餐廳，走向路邊停在紅線上的轎車。隨後，寶弟駕車，女生坐副駕駛座，很有義氣地先送友人到土城區下車後，小倆口驅車一起返回寶弟的住處。
寶弟出道以來，感情也受到關注，過去他曾被拍到各種約會實錄，對象都是校花等級，像是羅綺雯、洪于晴等，把妹的功力似乎是有繼承到爸爸高凌風。媽媽金友莊還曾公開下禁愛令，要他20歲前不准談戀愛，成年解禁後，寶弟也把每段戀愛痛心故事化成創作養分，新歌〈選擇題〉的靈感，也是源自他被甩的慘痛經驗。
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