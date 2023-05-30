北部去年爆發大規模員警收賄案，新北、桃園和新竹3地員警勾結代辦業者，用開單讓被吊扣牌照的車輛「借屍還魂」，圖利金額高達4億7000萬元，板橋警分局信義派出所員警廖家毅也牽涉其中，遭羈押停職，但他考上警察三等特考，羈押期滿後照樣進入警大受訓，目前正在等待分發任官，還在上榜心得中呼籲考生「初心很重要」，讓基層員警直呼荒謬。

據了解，租賃汽車常因客人危險駕駛或超速，導致車牌遭吊扣6個月，業者不甘此期間車輛無法出租營利，又發現若車牌被吊銷後，只要繳交罰鍰就能重新領牌，因此不法代辦業者將吊扣車牌的車輛開到固定路段，再讓配合的員警開罰單，吊扣車因而加重處分變吊銷，車輛就能「借屍還魂」、繼續上路。

檢調發現新北、桃園和新竹縣三地員警牽涉其中，廖員在內的多名員警在去年8月被羈押，並在第一時間依法停職，今年5月則有22名員警遭到起訴，而廖員於去年考上三等特考，羈押期滿後照樣進入警大受訓，等待受訓期滿後分派任官，此消息讓基層甚感不滿，直呼「讓守法同仁情何以堪。」

知情人士表示，廖員私下生活奢華闊綽，總在個人頁面上炫耀動輒數十萬的AP名錶，或是「假抱怨、真炫耀」，邊說著台北市停車位難找，卻附上BMW的方向盤當背景圖，還曾稱已故男星保羅沃克鍾愛的福特野馬跑車是「下班用的警車」，高調炫富早已招來側目。

廖員從警時間不長，生活卻奢華闊綽，常在臉書曬出福特野馬跑車而招來側目。（圖／翻攝畫面）

「原以為是富二代來體驗生活，後來才知道他原來有額外收入。」該知情人士說，廖員年資尚淺，畢業至今才3、4年，即使警職薪水較平均收入豐厚也難以支撐其買車買錶的富足生活，直到案件曝光大家才恍然大悟。

諷刺的是，在廖員被羈押後，他就讀的補習班還貼出其「上榜心得」，廖員除了傳授念書技巧外，更希望考生「不能忘本，初心很重要」，要清楚自己為何當警察，像他就是希望「在還活著的時候就是要幫助人、抓壞人、珍惜身邊對我好的人」，種種言論都讓基層員警搖頭。

如今廖員正在警大受訓，受訓期滿後更可能分派任官，基層員警則反彈連連，認為廖員真的透過考試洗白，將會是對奉公守法的警員最大侮辱，希望相關單位能阻止此事發生。

警政署表示，廖員是在案發前就通過公務人員三等特考，目前依相關規定在警大接受訓練階段，由於案件仍在審判中，尚未判決有罪，並不符合取消受訓資格，警大會在受訓期間加強考核，但這並不代表廖姓員警未來一定會派任警官，若屆時判決有罪定讞，將會依《公務人員任用法》進行後續處置。

廖員的IG上滿是動輒數十萬元的AP名錶和百萬跑車，讓人誤以為他是富二代，收賄案爆出後大眾才知道他原來有其他收入。（圖／翻攝畫面）

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