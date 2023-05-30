「華爾街日報」今天報導，美國向中國提出兩國國防部長本週末在新加坡的年度安全論壇進行場邊會晤，但是這項請求遭到北京拒絕。

美國國防部告訴華爾街日報（The Wall Street Journal）：「中華人民共和國很快就通知美國，他們拒絕我們5月初所提，（美國國防部）部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中華人民共和國國防部長李尚福本週在新加坡會面的邀約。」

美國國防部並且表示，他們相信開放式溝通「可以確保競爭不會轉向衝突」。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）上週表示，國防部曾就美、中防長會商進行討論。

柯比還表示，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與中國商務部長王文濤可能於亞太經濟合作會議（APEC）期間在底特律（Detroit）會面。（譯者：何宏儒）1120530