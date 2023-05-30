路透社報導，特斯拉執行長馬斯克本周將訪問中國，如果屬實，這將是他三年來首度訪中。

不過早在3月底，就有消息傳出他最早4月會來中國，但最後並無成行。

據兩名消息人士透露，馬斯克這次中國行除了將與中國高階官員會面，還會前往特斯拉位於上海的超級工廠。

作為特斯拉全球最大工廠，2022年上海超級工廠生產72.6萬輛Model 3與Model Y,高占特斯拉全球銷量的逾五成。