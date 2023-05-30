資深作曲人李坤城今年4月大腸癌病逝，享壽66歲，與小40歲的妻子林靖恩天人永隔，然而李坤城兒子李卓軒自近期透過爸爸臉書，接連控訴林靖恩爭產、不處理房貸甚至不出席海葬等行徑，今30日，他分享父親生前在病房的模樣，看了讓粉絲心疼。對此，之前對林靖恩的指控，她尚未做出回應，而李坤城住家警衛及鄰居也透露她私下的一面。

根據《三立新聞》報導，警衛透露，李坤城過世後有看過兒子來過一兩次，但待的時間不長就走了，鄰居也表示，李坤城過世時，兒子有回來處理後事，卻鮮少看到林靖恩的身影，鄰居也提到，夫妻倆關係其實不錯，且林靖恩私下蠻有禮貌的，遇到都會打招呼，不過鄰居是後來才得知兩人有結婚。

事實上，今30日，李卓軒分享父親生前在病房的模樣，可見到歌手朱信約在病榻旁唱歌給李坤城聽，也拿著李坤城過往CD訴說狀況。在此之前，李卓軒先是在臉書上一連發出多篇文章指控林靖恩，「偽造文書拿李坤城遺產」、「霸佔老家」等事件，更爆料林靖恩與父親結婚只是為了他的遺產，此外，更預告「起床…上班…故事…還有…等待…週末…」因發網友熱議，不過相關貼文已遭到刪除。

對此，不少網友都支持林靖恩「這把我挺女生，人家最精華的時間在陪老人，我做不到」同時也質疑李卓軒是不是都沒有關心李坤城「爸爸生病時都姑姑在顧，啊你這個兒子勒」、「真要反對他們，幹嘛他們十年交往兒子從來沒反對，死後遺產被林拿走才出來生77？」、「李坤城兒子根本就不關心爸爸，大腸癌又不是車禍，什麼叫要氣切了才被醫院通知，明顯平常沒在跟爸爸聯絡，還瞎逼逼一堆」。