去年九合一選戰結束，諸多縣市首長洗牌，再加上即將迎來2024總統大選，各地諸侯的扮演角色越發重要。媒體今（30）日公布一份最新5星縣市長滿意度調查，六都方面，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕皆上榜；非六都則是由嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘得到五星縣長的桂冠。

據《遠見》披露的最新5星縣市長評選指出，甫得到國民黨徵召參選2024總統的侯友宜，從2020迄今已連續4屆拿下五星縣市長的肯定。該報導指出，侯友宜滿意度達71.4%，施政分數73.8，在當下新北市民監督較為嚴格的氛圍下，「有好成績背書，對爭取總統大位有正面的助益。」另外值得一提的是，侯友宜在環保、消防、經濟方面，滿意度都是六都最高。

另外一名入選五星的六都首長是台中市長盧秀燕，表現及其亮眼，2023年滿意度達72.6、施政分數74.1，皆是六都榜首，正面評價歷年最高、負面評價歷年最低，任內滿意度也創下新高。《遠見》指出，盧打響「媽媽市長」稱號，任內奮力推動永續政策、改善空污，另在國際會展中心等重大建設陸續開工下，滿意度提升超過10.7個百分點，同時拿下今年最佳進步獎。

除此之外，新官上任的台北市長蔣萬安也有不錯的表現，在台北市民較為嚴格的眼光中，負評是縣市長改制之後歷年最低、施政分數也創下8年新高；另一名新任桃園市長張善政，教育滿意度也有六都最高的好成績。

該調查是由《遠見民意》規劃研究調查，調查時間為112年3月1日到4月30日；調查對象訪問22縣市，共完訪14,272人，在信心水準95%的情況下抽樣誤差為±8.0％；調查方式係以對六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份；調查結果在針對各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區進行樣本代表性檢定，再加權處理。

另星等評比方式為縣市長施政滿意度占50％、縣市政府八大施政表現占50％，再進行比例加總，統整成整體施政表現滿意度。