《美股》國定假日 美股休市 07:372023/05/30 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國周一（5月29日）適逢「陣亡將士追悼日」國定假日，美股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《盤中解析》台股逼近16700 若現兩警訊提防失控 《港股》恆指收挫1.04% 美團狂跌8.1% 《金融》6月台股首檔掛牌ETF 掌握歐美股成長契機 #國定假日 #美股休市 #美股 #美國周 #5月 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》「佛誕節」補休 周一韓股休市 11:182023/05/29 財經 《國際金融》美債限達成協定 點燃歐股早盤向上 16:092023/05/29 財經 跆拳道世錦賽 羅嘉翎連2年奪銀 04:082023/05/30 體育 華爾街日報：美向陸提出防長會談遭拒 06:592023/05/30 國際 全球投資標配 凱基全球菁英55（00926）成立 14:232023/05/29 財經 輝達在以色列建造AI超級電腦 07:332023/05/30 財經 烏干達總統簽全球「最嚴厲反LGBTQ法」 同性戀恐判死刑 07:302023/05/30 國際 新北警收賄遭起訴 IG滿是豪車名表 上榜警大心得：初心很重要 07:292023/05/30 社會 《時來運轉》幾勝幾敗奪NBA總冠軍 等你來猜 06:312023/05/30 體育 黃仁勳旋風襲台 郭正亮揭1內幕：美高科技業痛苦萬分 07:312023/05/30 政治 陸網企財報後股價兩樣情 網易大漲8％、美團跌4％ 11:442023/05/29 財經 艾爾多安連任成功 蕭茲邀請訪德 普丁促俄土合作 07:202023/05/30 國際 《國際經濟》美債限協議get！對亞股恐是雙面刃 08:282023/05/29 財經 新北警集體收賄遭羈押停職 他卻靠三等特考洗白等任官 07:292023/05/30 社會 任內與幫派交換利益 薩爾瓦多前總統遭判14年徒刑 07:142023/05/30 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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