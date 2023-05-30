友訊第一季營業收入淨額為42.56億元，較去年同期成長6%，營業毛利率為25.3%。整體而言，主要受益於泛歐地區的交換器產品銷量顯著成長，以及資源配置與營業費用支出持續優化，首季本業及業外獲利同步改善下，營運轉虧為盈，本季營業淨利1.56億元，稅後淨利1.75億元，稅後淨利率3.3%，其中歸屬於母公司之淨利為1.39億元；每股稅後盈餘(EPS)0.23元，比去年同期成長177%，由負轉正。產品面以交換器產品為主，佔整體營收44%；全球市場出貨狀態以亞太及其他區域佔比最高，佔比約為63%。

張家瑞表示，公司目前以「選擇」和「集中」做為銷售策略原則，產品線逐漸收攏，並漸以提供解決方案為主，做出市場區隔。以mydlink消費雲為例，自去年第四季完成使用者介面更新以來，擴大推動C2C加值服務，積極推動付費訂閱，進一步擴大營收來源與用戶黏著度，讓mydlink消費雲逐步轉型至提供付費加值服務平台。第一季mydlink消費雲訂閱收入與去年同期相較，成長率高達60%，nuclias企業雲成長率亦超過55%，成效顯著。

張家瑞指出，友訊持續以穩定的步伐檢視產品與全球佈局計劃，重新定位市場價值，逐漸擦亮品牌。相信在穩定的供應鏈支援、適當的營運策略規劃下，未來營運表現可期。