2024總統大選，目前態勢為國民黨侯友宜、民進黨賴清德及民眾黨柯文哲的三腳督，媒體人黃揚明透露，他針對某一項指標進行觀察後發現，侯友宜的網路粉絲較沒有「斗內」的熱情，是一件蠻詭異的事情。

黃揚明昨（29）日在臉書表示，近日不同民調數據呈現不同狀態，若短期解讀只能說藍軍仍有分裂危機，但還是要檢視長期趨勢才會比較準確，他因此針對另一項指標進行觀察，結果卻意外發現侯友宜的警訊。

黃揚明指出，《美麗島電子報》董事長吳子嘉的YT頻道「董事長開講」，在2022九合一選舉中扮演了關鍵的空戰角色，5場戶外開講活動，除宜蘭場規模較小外，其餘4場分別為鄭寶清桃園場（斗內金額1萬3668元）、高虹安新竹場（斗內金額2萬7780元）、黃珊珊台北場（斗內金額1萬6589元）及蔣萬安台北場（斗內金額2萬7362元），但近日侯友宜連續2周參與開講活動，20日新北場斗內金額為9370元，27日高雄場斗內金額僅3685元，且27日同時段也在直播的徐巧芯，收到了4040元的斗內，比董事長開講主頻道還多。