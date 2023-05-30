夫妻相處增添情趣很重要，一名女網友表示，跟先生借3萬元繳信用卡帳單，先生拿錢給她說了一句「晚上要用妳的身體來償還哦！」沒想到婆婆聽到竟動怒制止，讓她傻眼說「我也想用肉償還卡債啊！幹嘛壞了我的好事？」多數網友也認為這是夫妻間的情趣，直呼「婆婆多管閒事」。

原PO近日於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，上月失心瘋刷卡血拚，導致現金不夠付信用卡帳單，她向先生借3萬元應急，先生拿錢給她時用好色的語氣說，「錢拿了之後，晚上要用妳的身體來償還哦！」在一旁的婆婆聽到秒飆罵「是不是電視劇看太多？不准這樣做！」

原PO當場傻眼，認為婆婆太認真，另一方面也想以肉償還債，「這樣就不用還錢了啊！幹嘛壞了我的好事」。

貼文引發逾3千名網友留言，「這是夫妻情趣啊！婆婆懂不懂！」、「妳婆婆應該是很無趣的人」、「老公很可愛欸，妳還不加倍償還」、「叫婆婆不要多管閒事啦」、「老公好有情趣喔」、「這樣生活才會快樂，夫妻情趣婆婆真不解風情」、「其實婆婆的意思是不用還嗎？」