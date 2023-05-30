大陸33女星徐冬冬近年在電影和網路劇都有亮眼表現，她擁有35E傲人上圍，更被冠上「第一美胸」，還因演出《賭城風雲III》成為新一代「晶女郎」，而她坦承整形過，坦率性格意外圈粉，而徐冬冬於29日曬出年輕時期的照片，只見20歲的她除了臉型偏圓，五官依然精緻，而她也坦言自己曾被嫌過「臉大骨架大」令她相當自卑，惹得粉絲為她心疼。

徐冬冬近日在社交平台發文感謝椰汁廠商，表示自己曾在20多歲與30歲拍攝椰汁廣告，其實她天生骨架大，體重多在105-120斤(約52-60公斤)左右浮動，「每次都會被說臉大骨架大要減到90斤最好，那時的我缺少自信…」，不過該廠商依然對她的每一種美尊重，「椰樹告訴我每一種美都是獨特的美！」

徐冬冬也表示很多人詢問她，「他們為什麼會選擇我合作這麼多年？」她坦言這個世界優秀的人很多，「他們之所以選擇我是因為…從小喝到大這句話是當時十幾年前我說的，後來他們用了當廣告詞。所以才會合作十幾年。」徐冬冬也感性表示：「他們永遠不會用捧高踩低的態度去看待那時青澀的我們，這些年我在奮鬥他們也一直在鼓勵。感恩感謝。」並鼓勵所有粉絲「希望所有奮鬥中的你都成為這世界上最獨特的人。」

此文曝光後，粉絲們紛紛回應道：「笑死他們沒有付給你創意版權費嗎」、「細看20歲的你臉型也蠻好看的，我也蠻喜歡的！」、「我也沒有嫌棄你臉大呀！我覺得你長得是我喜歡的臉型」、「現在冬冬姐更有魅力了，而且面部飽滿了許多啊，越來越年輕了！」、「原來一直都是冬冬小姐姐！真的是從喝到大！」、「我以為是最近才開始代言的，原來這麼早就拍過了呀」、「喝椰樹的第一眼就喜歡上了冬冬姐」、「你永遠可以相信椰樹椰汁的審美！」