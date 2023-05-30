瑪娃颱風今清晨5時位於台灣東南東方約490公里海面上，向北大迴轉，氣象局持續發布海上颱風警報，指出今天到周四受颱風外圍環流影響，北部、東半部有雨，東北部及北部山區有達到豪雨的機率；氣象專家吳德榮也表示，今日至周四（30至6月1日）瑪娃颱風在台灣東側通過時仍是「大型中颱」，轉偏北方向，緩慢平行東海岸前進，北部山區及東北部山區應慎防「致災性」大量降雨，所導致坍方、落石的威脅。

氣象局持續發布海上颱風警報，指出今天到周四受颱風外圍環流影響，東北部及北部山區有出現大雨或豪雨的機率。(翻攝自氣象局)

氣象局發布海上颱風警報，瑪娃颱風目前在鵝鑾鼻東南東方約490公里海面上，以時速7公里速度，向北轉北北西移動，暴風圈逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對2海域構成威脅。今日巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、南部、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，東半部、恆春半島沿海易有6米以上浪高。

強陣風部分，今蘭嶼易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，新竹至台南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風，桃園以北、東北部及東部沿海空曠地區也有較強陣風

氣象局表示，颱風外圍沉降影響，今白天台中至屏東、金門地區有局部36度以上高溫出現的機率，請注意。

氣象局分析，瑪娃颱風現在走很慢，對台灣主要影響是風和浪較明顯，目前陸警機率低，因為颱風越往北走越弱，7級風暴風半徑有機會變小，要碰到陸地機率更低。未來1到2天是颱風最靠近的時間，中心距離台東約400公里。

氣象局指出，今天到周四（1日）受颱風外圍環流影響，迎風面北部、東半部有短暫陣雨，其中東北部、北部山區有機會有大雨或豪雨，午後中南部和各地山區有局部短暫陣雨。氣象專家吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今日至周四（30至6月1日）瑪娃颱風在台灣東側通過時仍是「大型中颱」，轉偏北方向，緩慢平行東海岸前進，北部山區及東北部山區應慎防「致災性」大量降雨，所導致坍方、落石的威脅。

氣象局指出，周五（2日）颱風來到宜花外海，降雨集中在北部、東北部，北部山區有局部較大雨勢機率，周六、日（3日、4日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨。下周一（5日）各地多雲到晴。