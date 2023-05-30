民進黨總統候選人兼黨主席賴清德近日宣布，徵召時事評論員李正皓參選新北市立委第九選區立委，卻引發了基層反彈，他們甚至發起連署，希望黨中央重新評估李的參選。對此，媒體人黃揚明認為，由於已經有不少自稱是綠營支持者的人參與連署，民進黨提名李正皓，等於是「拿一塊石頭往自己腳上砸。

黃揚明28日在政論節目《新聞大白話》指出，李正皓現職雖然是時事評論員，但由於他是政黨工作出身，待過國民黨與親民黨，他過去的言行舉止，都會成為選民檢驗他的標準。然而，黃揚明提到，民進黨在與李正皓合作時忘了一件事，那就是李曾經罵過、修理過民進黨。

黃揚明直言，已經有數百人參與希望黨中央重新評估提名李正皓的連署，不少人還自稱是綠營支持者，當自己人無法支持黨提名的人時，黨中央等於是拿石頭砸自己的腳。因此，民進黨黨中央高層必須評估，要繼續跟李正皓等非傳統同溫層意見的人合作，還是與這種人合作後，基本盤會流失。

另外，媒體人韋安也在臉書發文批評，賴清德徵召李正皓，根本不是為了民主大聯盟，而是飢不擇食地想找「刺客」弄對手。然而，這個「打侯妙計」翻車了，變成促轉會前主委張天欽「東廠事件」翻版。