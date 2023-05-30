「台灣工業4.0指數」於每年4、12月進行成分股定期審核，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為113.74％及2022年殖利率為4.44％，表現均優於加權指數（104.58％、3.72％）及台灣全市場指數（112.49％、3.62％）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為亞德客-KY(1590)、台達電(2308)、鴻海(2317)、智邦(2345)、華碩(2357)、廣達(2382)、聯詠(3034)、緯創(3231)、旭隼(6409)及矽力*-KY(6415)。

「台灣優選成長高股息指數」於每年4月及9月進行成分股定期審核，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「台灣優選成長高股息指數」累積報酬率為215.88％、2022年殖利率為7.27％，表現均優於加權指數（185.44％、3.72％）及台灣全市場指數（197.32％、3.62％）。依最近一期審核結果，指數成分股依股票代號排序前十檔為技嘉(2376)、瑞昱(2379)、廣達、聯發科(2454)、萬海(2615)、國泰金(2882)、聯詠、日月光投控(3711)、新普(6121)及緯穎(6669)。

「特選台灣ESG低碳高息40指數」於每年6月進行成分股定期審核，以及3、9、12月針對重大性事件及爭議性產業刪除不符資格的成分股，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為87.67％、夏普比率97.11％及2022年殖利率為7.75％，表現均優於加權指數（75.09％、77.69％、3.72％）及台灣全市場指數（80.42％、78.83％、3.62％）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為仁寶(2324)、宏碁(2353)、華碩、技嘉(2376)、微星(2377)、廣達、聯發科、緯創、群創(3481)及頎邦(6147)。