神舟十六號載人飛行任務太空人乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。（大陸央視）

大陸央視新聞報導，神舟十六號載人太空船將於北京時間2023年5月30日上午9時31分，在酒泉衛星發射中心發射升空。中國載人航太工程辦公室於 30日清晨6時42分，在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場，舉行神舟十六號載人飛行任務太空人乘組出征儀式。

6時44分，中國載人航太工程總指揮、太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達出發命令，景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名太空人領命出征。

截至今日，神舟十五號太空人乘組進駐太空站已滿半年，正在準備迎接即將到來的神舟十六號太空人乘組。

中國載人航太工程辦公室29日舉行發布會，公布了中國太空站應用與發展階段的諸多新規畫。

首先，發布神舟十六號載人飛行任務。確認於30日9時31分在酒泉衛星發射中心發射神舟十六號載人太空船，三名太空人景海鵬、朱楊柱、桂海潮將搭乘太空船前往中國天宮太空站，並在那裡駐留約5個月。

這是此次載人飛行任務的指令長景海鵬第四次執行飛行任務，至此，他成為中國「飛天」次數最多的太空人。航太飛行工程師朱楊柱和載荷專家桂海潮則都是首次飛行。

法新社報導，這是中國首次將非軍人太空人送入太空。載荷專家、北京航空航太大學教授桂海潮將「主要負責太空科學實驗載荷的在軌操作」。

神舟十六號太空人乘組將是中國太空站於2022年年底完成在軌建造後的首批來客，標誌著2021年4月天宮太空站建設任務正式啟動後新階段——應用與發展階段的開始。

發布會上，中國載人航太工程辦公室副主任林西強還宣布，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，計畫在2030年前實現中國人首次登陸月球。