北部一名人夫，和公司一名人妻女同事小美暗通款曲，兩人多次外出旅館發生性行為後，小美還因此懷孕並墮胎，但正宮發現後要求兩人不再往來，未料丈夫不但不理會，還偷偷與女方出遊，且小美還詢問男方，「小孩被筆心弄到眼睛，怪怪的，墮胎是不是要拜拜？」，法官據據此認定兩人不當交往，判賠40萬元。

根據判決書，北部一名人妻向法院提告，丈夫與同公司的一名人妻小美，因工作之故，自109年間起，發展不正常之男女交往關係，不僅發生性行為，甚至小美還曾經因不慎懷孕後墮胎。

但人妻發現兩人姦情後，二人仍持續往來，於111年12月12日至15日，猶共同參加旅遊團前往外地出遊，致使人妻內心深受煎熬，氣得向法院提告要求200萬元賠償。

小美答辯時聲稱，他確曾與男方交往並發生性行為，但元配都知道，應有默許其二人交往之意。他們兩人在交往期間，曾共同出遊，還陪男方及其母共同參加旅遊行程。元配曾答應若他與丈夫斷絕關係，會撤回告訴，因此他也向男方提出分手，只是因為她仍在公司上班，無法離開公司，如果元配撤回告訴，就會離開公司。

法官勘驗雙方對話，發現小美曾男方表示：「拿掉了小孩是不是要去廟裡拜拜呢?今天我兒子不小心把筆心弄到眼睛」、「我總覺得怪怪的」，男方立刻回覆稱：「這幾天在去廟裡」法官審理後，認為小美雖然辯稱對話是開玩笑，但仍認定兩人有交往事實，判賠40萬元。