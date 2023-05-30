儘管今年自行車產業面臨庫存調整壓力，全球節能減碳議題受到關注，電動輔助自行車也成為市場一股新潮流，根據Precedence Research數據，至2030年底，全球電動自行車產業的價值預計激增至409.8億美元，加百裕深耕電動自行車(E-Bike)電池市場，日前宣布與北美第二大自行車品牌廠-SPECIALIZED合作電動輔助自行車電池模組，獲得德國萊因(TUV Rheinland)碳足跡驗證，成為全台首家電動輔助自行車電池模組通過驗證產品，第2季起出貨量已逐漸拉升。

加百裕亦通過另1家運動品牌電動自行車電池模組驗證，預估今年下半年將可開始出貨。

受到全球通膨與升息影響，導致全球經濟走弱、消費性電子客戶通路庫存去化緩慢，影響加百裕整體出貨動能，造成第1季營運下滑，加上提列存貨跌價損失及一次性報廢損失，導致呈現虧損狀態，加百裕第1季稅後虧損為1.08億元，每股淨損為1.35元，累計前4月合併營收為22.38億元，年減38.05%；法人表示，隨著終端消費性電子、筆記型電腦庫存逐漸消除後，預估需求自第2季開始逐步回升。

展望下半年，加百裕表示，在消費性電子及筆電需求觸底逐漸回升，加上在電動自行車電池大量出貨及儲能設備訂單陸續有所斬獲下，整體營運回升可期，後續亦可望因電動自行車電池及儲能設備出貨比重的提高，同步提升營運動能，帶動獲利成長，今年營運可望逐季成長。