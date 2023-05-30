北極星藥業由董事長陳鴻文代表，與越南國立癌症醫院的院長Le, Van Quang博士進行簽訂儀式。北極星這次的肝癌臨床試驗是採取精準治療的方式，將針對病人的精胺酸濃度或特定基因進行篩選，並以單一用藥方式，即控制組僅用安慰劑，這次的臨床試驗將以台灣和越南為主要的病人收錄地區，目標是兩年內可以完成收錄總數300位病人。

本次的臨床不同於北極星其他的臨床如：軟組織肉瘤或腦癌一般所採用的聯合用藥策略，而是精準的篩選後採單一用藥方式，若能試驗成功，將會是精準治療的一大突破，並切入肝癌的重要市場。

根據國際市調公司Arizton research的預估，肝癌的治療市場從2021年的28億美金將以CAGR 17.39 %達到2027年的73億美金。

K-Hospital是越南最重要的癌症專門醫院之一，具有百年歷史，其收治的病患約佔越南癌症病患總人數的十分之一。據WHO Cancer Today資料，2020年越南的肝癌病患人數為亞洲國家好發率排名前五，一年高達2.6萬人。