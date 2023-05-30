櫃檯買賣中心辦理福邦證券公司(6480)受託標購達亞國際公司普通股股票計4,600,000股，標購底價為每股206元，標購結果，得標股數共計3,591,000股，占原預定標購股數之78.07%，最高成交價格為每股206元，最低成交價格為每股206元，加權平均成交價格為每股206元。
《櫃買市場》78.07% 達亞標購未標足、不續標
5月29日達亞(6762)公司股票標購數額未全部標足，本次未標足之1,009,000股不再繼續標購。
5月29日達亞(6762)公司股票標購數額未全部標足，本次未標足之1,009,000股不再繼續標購。
櫃檯買賣中心辦理福邦證券公司(6480)受託標購達亞國際公司普通股股票計4,600,000股，標購底價為每股206元，標購結果，得標股數共計3,591,000股，占原預定標購股數之78.07%，最高成交價格為每股206元，最低成交價格為每股206元，加權平均成交價格為每股206元。
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