櫃檯買賣中心辦理福邦證券公司(6480)受託標購達亞國際公司普通股股票計4,600,000股，標購底價為每股206元，標購結果，得標股數共計3,591,000股，占原預定標購股數之78.07%，最高成交價格為每股206元，最低成交價格為每股206元，加權平均成交價格為每股206元。

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