PSG arma un video oficial del festejo del campeonato y no lo agregan a Messi.

Injusto, innecesario, inédito.

Ah, ridículo y de mal gusto. pic.twitter.com/l48haWArYE — Martin Arevalo (@arevalo_martin) May 29, 2023

法甲豪強巴黎聖日耳曼在28日的聯賽，以1比1與斯特拉斯堡握手言和，提前一輪衛冕法甲冠軍，不過大巴黎在歐冠和法國盃成績不盡理想，這個球季與成功畫不上等號，此外阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的去留問題也尚未解決，不過根據多家媒體報導，梅西將在未來幾天決定新東家。

梅西奪下法甲冠軍後，也是他職業生涯第43座冠軍，追平了巴薩前隊友阿維斯（Dani Alves）並列為史上最多，只是梅西和大巴黎的合約即將到期，他將前往何處效力，備受外界關注，據傳梅西已經吸引來自沙烏地、美職和老東家巴薩等球隊的報價。

梅西父親荷黑（Jorge Messi）先前表明兒子不會在賽季結束前做決定，只是目前聯賽剩餘一輪，《世界體育報》和義大利知名記者羅馬諾（Fabrizio Romano）皆認為，阿根廷球王將會在這幾天決定他的下一站，而大巴黎和梅西的緣分恐怕已經走到盡頭。

大巴黎球團奪下聯賽冠軍後，官方推特發出球員在休息室慶祝的片段，並未見該場先發且攻入球隊唯一進球的梅西身影，完全遭到無視，姆巴佩（Kylian Mbappe）則是成為片中絕對的主角，這也遭到ESPN記者阿雷巴洛（Martin Arevalo）抨擊，怒批球團作法相當荒謬。