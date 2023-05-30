雖然不意外，但反對派還是點明了民主黨總統拜登和國會共和黨領導人麥卡錫要看到共和黨掌控的眾議院與民主黨控制的參議院通過這一攬子計畫所必須克服的障礙。

共和黨2024年總統提名候選人、佛羅里達州州長Ron DeSantis接受福斯新聞訪問時表示，這項協議做的不足以改變財政走向。之後，我們的國家仍將走向破產。

儘管如此，支持者認為該協議將在政府資金用罄之前獲得國會批准。美國財政部表示，聯邦政府可能在6月5日用完付款資金。

共和黨眾議員Dusty Johnson表示，這件事情絕對會過關，這毫無疑問。他並表示自己曾和數十名議員同僚談過。

拜登表示他也一直在和相關人士聯繫，「感覺很好，投票開始時，我們就會知道」。

這份長達99頁的法案將暫停債務上限至2025年1月1日，讓國會得以將這個具政治風險的難題先擱置一旁，直到2024年11月總統大選之後。 該法案還將在未來兩年限制一些政府支出。

具決定性的第一關將在周二登場，屆時眾議院程序委員會將討論該法案，這是眾院進行全院表決前必要的第一步。該小組通常與眾議院領導人立場一致，但麥卡錫當初為了贏得議長大位，不得不答應將一些「不那麼聽話」的保守派納入該小組。