神雲科技伺服器架構事業體副總經理郭守堅指出，隨著企業永續發展課題的重要性日益提升，提供核心運算服務的資料中心自然而然成為企業效率改善和達成偉大永續性目標的重要角色。TYAN的伺服器平台基於第四代AMD EPYC處理器，能協助企業IT部門可以建構出符合需求的運算環境，並在維持成本效益的前提下，持續為環境的永續做出積極貢獻。

運用第四代AMD EPYC處理器支援高性能DDR5記憶體及PCIe 5.0資料傳輸介面的優勢，TYAN的HPC平台能夠充份滿足包括生成式AI和機器學習等應用的高性能需求。Transport HX TN85-B8261是一款2U雙路伺服器，配置了24組DDR5 RDIMM插槽和8個2.5吋熱插拔、快拆式NVMe U.2硬碟支架。該平台支援多達4個雙寬GPU卡和2個半高PCIe 5.0 x16插槽，提供HPC和深度學習應用所需要的運算效能。

Transport HX FT65T-B8050是一款可轉換為機架安裝的直立式伺服器平台，搭載單路AMD EYPC 9004系列處理器、8組DDR5 RDIMM插槽、8個3.5吋SATA和2個2.5吋NVMe U.2熱插拔、快拆式硬碟支架。FT65T-B8050最多支援2張雙寬PCIe 5.0 x16專業GPU卡，另外提供2個額外的高速網路介面卡，滿足辦公室環境下桌邊AI工作臺工作負載。

Tomcat CX S8016是一款基於AMD Ryzen 7000處理器的伺服器主機板，在標準micro-ATX（9.6" x 9.6"）尺寸內搭載伺服器必備的BMC主機板管理控制器，適合大量佈署於雲端資料中心。此主機板支援AMD最新的AM5處理器插槽，提供4組DDR5 UDIMM插槽、1個PCIe 5.0 x16插槽、2個NVMe M.2插槽和2個網路連接埠。

Transport CX TD76-B8058是一款2U多節點伺服器平台，適合高密度佈署於資料中心，作為前端網路服務器和各種橫向擴展應用。該平台包括4個前抽式運算節點，每個運算節點支援1個AMD EPYC 9004系列處理器、16組DDR5 RDIMM插槽、4個熱插拔E1.S硬碟支架、2個NVMe M.2插槽、1個標準PCIe 5.0 x16擴充槽和1個OCP 3.0網路擴展子卡插槽。

TYAN儲存伺服器主要針對雲端環境中大量數據在記憶體和儲存設備之間密集傳輸需求而設計。TYAN的Transport SX TS70-B8056和Transport SX TS70A-B8056為2U單路儲存伺服器，支援24組DDR5 DIMM插槽、並提供3個PCIe 5.0和1個OCP 3.0 網路擴展子卡插槽。TS70-B8056可容納12個前置3.5吋快拆式熱插拔硬碟支架，最多可支援4個NVMe U.2裝置，而2個後置2.5吋快拆式熱插拔NVMe U.2硬碟支架可做為系統開機碟使用；TS70A-B8056則提供26個2.5吋快拆式熱插拔NVMe U.2硬碟支架，能滿足資料串流應用對於高效率資料的傳輸需求。