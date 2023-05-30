資深音樂人李坤城4月8日因大腸癌病逝，享壽66歲。不過他離世後，小40歲妻子林靖恩近日遭到李坤城的兒子李卓軒發文指控偽造文書、爭產，瞬間掀起全網熱議。不過不少人力挺林靖恩反怒斥李卓軒不尊重父親，甚至被發現刪網友留言。對此，李卓軒深夜在臉書再度發文，表示：「我尊重你的言論自由，但我也有不回應的自由吧？」

李坤城兒子李卓軒近日連續發文開轟林靖恩，今日上午發文表示：「起床…上班…故事…還有…等待…周末…」，預告周末將再曝光更多內情，似乎準備再開砲林靖恩，但是有些網友看不下去留言勸他：「尊重一下你的父親吧，人一死就去傷害他愛的人」，還有一名網友發長文喊話：「請不要再透過這樣方式處理李叔叔身後事，如果能法律處理就法律處理，以你的財力與這幾天話語權來看，已經是優勢方，但請留給叔叔身後一些顏面。而不是現在這樣。」

不過，這番話並未讓李卓軒改變心意，事隔8小時，李卓軒直接刪除網友的留言，原本7則留言點進去只剩下1則。他也在深夜再度在臉書發文表示：「我大學的project就是架構學校的BBS然後管理之，也是最早的社群平台。當時匿名也很風行，對言論不用負責的網路小白站上滿滿都是，我還開一個匿名版與之發洩。但是做過system ops都知道，我都知道誰是誰只是我不說。我想說的重點是，不需要理會匿名的任何發言。民主社會言論自由，但也跟要言論負責的人對話才有意義。不然也只是空氣罷了。我尊重你的言論自由，但我也有不回應的自由吧？」

李卓軒也將李坤城的臉書發文也已關閉留言功能，在近期發文下方可看到「李坤城已限制哪些人可回應這則貼文」。