內衣是最貼近女性身體的衣物，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，同一件內衣不能每天穿，因內衣表面有很多肉眼看不到的髒污和細菌，加上製造過程中有使用染料、漂白劑等化學物，每天穿同一件不洗，會孳生各種細菌，增加乳房和皮膚感染機率，且不洗也會影響內衣的彈性，建議女性要定期清洗、每天更換。

黃軒今（30）日於個人臉書粉專指出，最近聽到不少女性說「內衣如果沒有髒，可以穿很多天」，令他相當吃驚，直呼「真的假的？大部分人不會如此吧？」黃軒說，即便表面看起來很乾淨，還是不能每天穿同一件內衣；他列舉3項原因，包括細菌、汙染物和排泄物累積，會增加乳房和皮膚感染風險，其次內衣的彈性和面料易受損，會影響效果和壽命，另內衣未每天更換易有異味，讓人有不注重形象和衛生的負面觀感。

黃軒表示，內衣是使用合成纖維製成，表面藏有肉眼看不到的髒東西，如聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等，都是化石燃料製成的塑膠品，當中的塑膠微粒磨損，會對環境和人體造成威脅。此外內衣製造過程會使用染料、漂白劑、防皺劑、防水劑等化學物質，都可能會殘留在內衣上，恐導致皮膚過敏、發癢或紅腫等不良反應。

黃軒說，內衣和皮膚接觸也會沾染油脂及死皮細胞等污垢，這些污垢成了細菌生長的養分，若不及時清洗或更換內衣，就可能孳生各種細菌。

黃軒表示，內衣久未清洗恐孳生金黃色葡萄球菌，是人體皮膚上最常見的細菌之一，通常不會造成嚴重感染，如果有傷口或免疫力低下，就會引起皮膚發炎、皮囊炎、化膿性感染等；另一種是人體皮膚上都有的棒狀桿菌，若食物殘渣掉在內衣上，就可能讓細菌孳生，會引發痤瘡、粉刺等皮膚問題。

黃軒說，還有一種細菌是酵母菌，是人體各部位都有的真菌，若內衣潮濕，可能讓真菌過度增生，而引起汗斑、脂漏性皮膚炎、念珠菌感染等，建議女性要定期清洗且每天更換內衣，並注意乳房清潔保養。