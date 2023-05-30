吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）去年八月傳出與交往六年多的模特兒女友水兒分手，讓他一度陷入低潮，如今時隔不到一年的時間，他就被爆出熱戀「初戀系校花」的人氣直播主，更被直擊兩人十指緊扣去喝下午茶。

根據《鏡週刊》報導，鹿希派21日被拍到與穿著短褲的人氣直播主「惠惠」盧鼎惠現身台北市內湖區遛狗，隔日，盧鼎惠一人出門遛狗後，返回鹿希派家中；23日兩人穿著同款帽T出門，一路上十指緊扣走到附近咖啡廳用餐，女方連續3天頻繁出入鹿希派豪宅，似乎已同居中。

事實上，鹿希派出道以來引發不少爭議，除曾揚言「炸北市府」，還曾持有、吸食二級毒品遭逮捕，讓吳宗憲數度轟兒子是「王八蛋」，而在此之前也一度爆出有38歲新歡的傳言，讓吳宗憲氣炸，對此鹿希派也向老爸解釋說那是烏龍傳言，如今被拍到疑似新歡盧鼎惠，女方的社群也被網友找出，今年24歲的「鼎惠惠」盧鼎惠，因外型甜美而被封為「初戀系校花」，目前是17人氣直播主。

此外，今年3月在盧鼎惠的IG上似可以發現兩人交往的端倪，因為她除了這隻蘇格蘭牧羊犬，還養了一隻哈士奇，鹿希派當時就牽著該犬入鏡，還在自己IG上發出照片，女方也都有按讚。