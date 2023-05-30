復旦大學中國外交研究中心主任、教授任曉30日在大陸《環球時報》撰文指出，美國前國務卿季辛吉27日百歲生日。1971年7月，時任美國總統國家安全顧問季辛吉祕訪大陸，促成1972年時任美國總統尼克森對中國「破冰之旅」。直接推動中美關係改善，為中美建交打下了基礎。此後50多年，「知華派」成了美中關係發展中非常重要的群體，也是不可或缺的力量。然而，21世紀的今天，美國政壇政黨爭鬥激烈、反華氣氛日盛，「知華派」越來越沉默了。

任曉表示，今年4月，美國資深中國問題專家、哈佛大學費正清研究中心研究員羅伯特·羅斯（中文名陸伯彬）來上海做短期研究訪問。在此期間，他還去了南京和廈門進行交流或講學。據他示，他這次來華就是想看看今天的中國。換句話說，在三年多之後再次來華，他想要感受中國社會在這段時間裡的變化。大致在同一時期，哈佛大學費正清研究中心主任、資深傑出成就講座教授威廉·柯比（中文名柯偉林）也前往上海訪問。去年，他和柯偉林曾在史丹福大學見面交談，一致認為中美兩國學術界必須保持往來，絕不能「脫鉤」。

這兩位美國知名學者，在新冠疫情剛過去就到訪中國，反映出美國國內「知華派」學者力圖準確把握今日中國的願望。

任曉認為，最直觀的感受是，如今像這樣的美國「知華派」不是太多了而是太少了。

在交談時，陸伯彬談及當前在華盛頓，若干「知華派」人士的現狀。如美國前駐華大使芮效儉，布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心兩任前主任肯尼士·科伯索爾（中文名李侃如）和喬納森·波拉克，約翰斯·霍普金斯大學中國研究系前主任大衛·藍普頓等。他們中，有的上了年紀，相繼退休。

雖然，跟上述「知華派」學者年齡相仿或60歲上下的史文、柯慶生、董雲裳、羅思高等人目前仍然活躍，但陸伯彬認為，美國的「知華派」正出現代際更替。

根據任曉在美國訪學時的觀察，目前40歲左右的一批美國「知華派」，已經嶄露頭角的有康奈爾大學政治學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）、史丹福大學國際問題研究所研究員O·S·馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）、賓夕法尼亞大學政治學助理教授菲奧娜·坎寧安（相對更年輕）。再年輕一點且有一些影響的，還看不大出來。

任曉稱，作為中美人文交流及相互認知的重要基礎之一，從中美兩國學生相互到對方國家留學的情況看，目前的情形令人擔憂。

根據美駐華大使伯恩斯前不久給出的數據，目前在美的中國留學生大約是29.5萬人，而在中國留學的美國學生只有350人，他稱「這一數字不明智也不健康」。伯恩斯稱，在過去三年他體會到中美社會「脫鉤」了，希望看到更多的美國學生來中國學習，更多美國人來中國旅行。

任曉認為，這種情況雖然受到新冠疫情影響，但跟美國內的政治氣氛有很大關係。近6年來，中國在美國被嚴重地妖魔化，「貿易戰」「技術戰」此起彼伏，中美關係持續下滑甚至陷入惡性螺旋。在涉華問題上，美國內出現了新「麥卡錫主義」的氛圍。

上世紀50年代，「麥卡錫主義」一度甚囂塵上。在如此情勢下，知華的外交官謝偉思、大衛斯等被迫從國務院離職，知華的學者歐文·拉鐵摩爾為避禍，不得不遠走他鄉到英國落腳，中國問題學者費正清也曾因此受到攻擊。如此等等，不一而足。歷史已經證明，所有那些惡言都是莫須有的罪名和指控。如今在21世紀的美國，竟又出現了新的「麥卡錫主義」氛圍，致使不少人士因擔心遭到攻擊而噤若寒蟬。

任曉指出，與此同時，美國出現了一批所謂的「strategists」（戰略家），他們的共同點是不會中文，也不研究中國內政外交，而是一切從其信奉的大國政治理念出發，進行相應的推理。他們依據某些「理論」推理得出如下的錯誤認識：

其一，認為中國出於對國際現狀不滿，想要改變甚至推翻現存的國際秩序。其二，中國想要取代美國的世界地位。最後取代美國的霸主地位。其三，中國認為美國衰落了。中國正在崛起，正好可以填補美國留下的真空。

任曉強調，這些，都是形塑當前美國對華政策的很具有根本性的認知，然而又都是錯誤的。如果雙方不接觸、不溝通，這些錯誤認知就會越來越趨於強化。相互接觸和溝通有不同的層次和不同的方面，之間有可能相互影響，其中就包括知華派人士的認識，他們的作用可能包括但不限於如下方面：

第一， 形成較為客觀的認知。由於他們相對而言更瞭解中國，因而他們的中國敘事相對來說也會更客觀一些。

第二， 第二，聯繫的紐帶。甚囂塵上的「脫鉤」之說，是當今時代一種危險的思維。絕不應讓其主導當下和未來的兩國關係。兩國研究界保持聯繫和溝通，是一個重要的方面。

第三， 溝通的橋梁。每當中美關係出現困難和危機，人們都會看到美中關係全國委員會的身影，其作用不可低估。該組織有全職的工作人員，藍普頓、霍爾頓、歐倫斯等先後擔任會長，副會長白莉娟則幾乎見證了自尼克森訪華以來中美關係的全過程，在很大程度上體現了該組織工作的連續性。