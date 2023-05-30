新北市三重區30日凌晨4時許發生槍響，據了解，三重區元富二街與元信一街口重劃區一處新建社區大樓旁，凌晨槍聲大作，附近住戶探頭一看發現有人當街開槍，嚇得立刻報警，警方趕抵現場後，發現路中央滿是彈殼，但槍手已搭車逃逸無蹤，現場並無人受傷，經統計共有13枚空彈殼。稍早，警方於上午近8時許逮獲一名槍手，並起出2把改造手槍，由於當地為三重最大的重劃區，不少建案正待開發，槍手並未針對特定建案，但警告意味濃厚，目前警方正在釐清動機。