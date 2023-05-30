小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AI晶片教主輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，日前他提到AI未來商機有望達到30兆台幣，29日於演說中親點台灣合作夥伴，包括研揚科技、研華科技、安提國際（宜鼎子公司）、永擎電子（華擎子公司）、華碩、技嘉科技、鴻佰科技（鴻海子公司）、英業達、和碩、雲達科技（廣達）、泰安電腦、緯創資通和緯穎科技等，立即讓各公司如開天眼，與輝達同享AI神光。由於近期輝達股價大漲，黃仁勳身價超過1兆台幣。

【1】同沐AI神光! 黃仁勳親點台廠供應鏈

黃仁勳化身超級業務員，不僅強力推銷自家產品，也為合作夥伴發功加持，推銷功力堪稱一絕，Computex2023參展大廠展出的新產品，若不能加上NVIDIA合作夥伴，就落伍了。

在聯發科新品記者會中，執行長蔡力行與黃仁勳共同現身，宣布將為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案。雙方將充分發揮各自汽車產品組合的優勢，共同為新一代智慧汽車提供卓越的解決方案。

【2】黃仁勳：GPU摩爾定律 輝達來延續

「晶片教父」輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳來台為Computex 2023電腦展揭開序幕，他展現超級業務員的身段，秀出多款生成式人工智慧平台，並親自介紹DGX新一代頂規GH200 AI電腦及Grace Hopper超級晶片等產品；黃仁勳強調，繪圖處理器效能將在五年內提升1,000倍，「GPU的摩爾定律，將由輝達來延續」。

【3】新建物屋頂 依法須設太陽光電

為了衝刺太陽光電、地熱等再生能源設置，立法院29日三讀通過再生能源發展條例部分條文修正草案，新法明定建築物屋頂應設置太陽光電設備，相關子法預計年底前討論後公告，並訂出緩衝期供各界因應，預估將衝高太陽光電布建率。

【4】馬斯克本周將訪問大陸 知情人爆1原因

路透社報導，特斯拉執行長馬斯克本周將訪問中國，如果屬實，這將是他三年來首度訪中。

不過早在3月底，就有消息傳出他最早4月會來中國，但最後並無成行。

【5】全球最熱銷車款 特斯拉贏豐田

據研調機構JATO Dynamics最新數據顯示，電動車龍頭特斯拉（Tesla）旗下Model Y休旅車今年首季銷量高達26萬7,200輛，較去年同期暴增69％，超越豐田的Corolla車系，奪下「全球最暢銷車款」稱號。這也是電動車首度稱霸全球銷售排行榜。