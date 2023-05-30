一項2023年最新縣市首長滿意度最新調查今(30）日出爐，其中民眾黨籍新竹市長高虹安競選前與就任之初，就以挖出前市長林智堅的「新竹大祕寶」打響名聲，備受矚目，而今民調結果揭曉，滿意度僅49.3%、施政分數64.0；若單以滿意度成績來比較，高虹安在全台六都以外的各縣市中，排名倒數第二，似不如預期，有點令人意外。

高虹安上任前後就捲入立委任內涉詐領助理費、資策會控告背信等案；但因林智堅任內施政被爆出弊端叢生，高也積極調查，其中包括斥資12億的新竹棒球場、以及耗資超過5億公帑卻會出現嚴重積水的永恆之丘納骨塔。儘管外界對高虹安的風評毀譽參半，但也讓她享有全國的高知名度。

惟據《遠見雜誌》今公布的縣市長滿意度最新調查，高虹安僅獲得49.3%滿意度，仍有許多進步空間。依《遠見》報導，新竹市在觀光休閒的項目上表現最差，不過由於高虹安有科技背景，上任後建置科技偵防設備，強化犯罪偵查能量，在治安、消防、有超過7成滿意度，於醫療方面也有不錯的滿意度。另與去年（林智堅）施政分數獲75.8分相比，高虹安此次下降了11.8分，未來仍有許多進步空間。

該調查披露，在13縣市組當中，新竹市在教育方面滿意度63.0%、不滿意度23.1%、倒數第二；環保方面滿意度63.3%、不滿意度27.2%，位列倒數第四；警察治安領域滿意度72.4%、不滿意度18.6%，倒數第三；道路與交通方面滿意度44.3%、不滿意度47.0%，倒數第二；消防與公共安全滿意度71.1%、不滿意度16.3%，倒數第三；醫療衛生滿意度71.2%、不滿意度17.5%，倒數第三；觀光休閒滿意度55.2%、不滿意度34.5%，倒數第一；經濟與就業滿意度51.7%、不滿意度31.5%，倒數第五。

該調查是由《遠見民意》規劃研究調查，調查時間為112年3月1日到4月30日；調查對象訪問22縣市，共完訪14,272人，在信心水準95%的情況下抽樣誤差為±8.0％；調查方式係以對六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份；調查結果在針對各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區進行樣本代表性檢定，再加權處理。

另星等評比方式為縣市長施政滿意度占50％、縣市政府八大施政表現占50％，再進行比例加總，統整成整體施政表現滿意度。